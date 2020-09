Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Hoquista Di Benedetto vai ser operado a fratura no tornozelo e fica de fora três meses Avançado lesionou-se no sábado na final do Torneio António Augusto D. Matos





• Foto: Ricardo Nascimento