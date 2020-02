Hoquista do Benfica perde dente num jogo e colega coloca-o no lugar em pleno balneário

Macarena Ramos, jogadora da equipa feminina de hóquei em patins do Benfica, viveu uma noite agridoce na partida das águias em casa do Voltregà (2-2), onde selou o apuramento para as meias-finais da Liga Europeia. A jogadora chilena marcou um dos golos mas ficou sem um dente, depois de levar uma bolada. No entanto, bem pode agradecer à colega Margarida Brandão por não ter ficado sem ele permanentemente. Dentista de profissão, a guarda-redes encarnada levou Maca até ao balneário e conseguiu recolocar o dente no lugar.





Ver esta publicação no Instagram #PortadaLUN de este martes 11 de febrero. Revise nuestra edición en www.lun.com Uma publicação partilhada por LUN (@lungram) a 10 de Fev, 2020 às 5:45 PST

Holaaaa

Mejor, adolorida pero mejor felizmente!

Gracias! — Maca Ramos (@MacaRamos8) February 11, 2020

"Comecei a sangrar muito e tive de tomar um ibuprofeno porque não aguentava as dores. Mas a nossa segunda guarda-redes, que é dentista, socorreu-me. Disse-lhe que não conseguia fechar a mandíbula e ela tratou-me sem qualquer tipo de anestesia. Gritava com as dores... Até que se deram conta de que me faltava um dente. Não sabia se ria ou chorava...", contou Maca Ramos ao 'Las Ultimas Noticias'.Até que, em campo, a também benfiquista Marlene Sousa "tropeçou três vezes num objeto, apercebendo-se que poderia ser o meu dente". "Ela deu-o à Margarida e esta disse-me para ir com ela ao balneário. Disse-lhe que não e ela respondeu: 'Queres ficar com o dente ou não? Vem comigo'".De acordo com uma especialista em medicina dentária contactada por aquele jornal chileno, a guarda-redes do Benfica efetuou uma reinserção do dente, cujo "prognóstico é favorável quando é feito até 30 minutos após a perda do mesmo". Entretanto, Maca Ramos tem tranquilizado os seus seguidores nas redes sociais, garantindo que já tem menos dores.