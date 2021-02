Hoquistas do Sporting homenagearam Alfredo Quintana

A equipa de hóquei em patins do Sporting homenageou hoje o guarda-redes de andebol do FC Porto e de Portugal Alfredo Quintana, que faleceu na sexta-feira depois de uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira.

O capitão leonino e antigo jogador portista Pedro Gil entregou a Vitor Iturriza e a Daymaro Salina, também andebolistas do FC Porto nascidos em Cuba e internacionais portugueses, como Quintana, uma camisola com o número um e o nome do guarda-redes inscritos nas costas.

A homenagem ocorreu momentos antes do encontro entre 'dragões' e 'leões' para a 21.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins, no Dragão Arena. Depois, os cinco iniciais das duas equipas formaram frente-a-frente na zona central do rinque e cumpriu-se um minuto de silêncio.

Alfredo Quintana morreu na sexta-feira, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino dos 'azuis e brancos', ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Quintana, que completava 33 anos em 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das 'quinas', que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.