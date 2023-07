Itália bate a Andorra e segue para as meias-finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Itália confirmou o favoritismo ao vencer a Andorra por 4-1, no segundo jogo dos quartos-de-final do Campeonato da Europa. A seleção orientada por Alessandro Bertolucci vai defrontar nas meias-finais o vencedor do jogo entre Espanha e Alemanha, de claro favoritismo para a seleção da casa.Num jogo surpreendentemente equilibrado nos primeiros minutos, Gavioli marcou para os italianos na 1ª parte. Após o intervalo, Nil Dilmé ainda assustou, mas Cocco, Antonioni e Cinquini fechou o resultado.A Itália deverá defrontar a Espanha nas meias-finais. Na fase de grupos, os espanhóis venceram os transalpinos por 7-4.