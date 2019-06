Italiano Alessandro Verona reforça equipa de hóquei em patins do Sporting

O italiano Alessandro Verona, proveniente do Lodi, é o primeiro reforço da equipa de hóquei em patins do Sporting para a nova temporada, anunciaram este domingo os leões.





"É uma equipa fantástica. Já sabia que eram muito fortes e que jogam a um ritmo muito alto. São os campeões da Europa e estou muito feliz por poder jogar com eles. Alguns são meus amigos, já os conheço, e por isso fiquei muito contente", disse Verona, em declarações aos canais oficiais do clube.O jogador, de 23 anos, terá assim a sua primeira experiência fora de Itália, depois de ter jogado no Forte dei Marmi e no Lodi.