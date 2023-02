João Almeida de saída do Sporting, Verona fica mais uma época

João Almeida está de saída do Sporting. O defesa de 27 anos deixa os leões ao fim de duas temporadas em que foi pouco utilizado por Paulo Freitas e Alejandro Domínguez.O jogador formado no FC Porto chegou em 2021 de forma surpreendente e polémica ao Sporting. Em julho, foi apresentado como reforço do HC Braga. Um mês depois era anunciado em Alvalade. O HC Braga recorreu para a justiça para contestar a transferência. Certo é que João Almeida nunca foi aposta regular no Sporting, um cenário previsível, tendo em conta que tinha deixado a Oliveirense pela falta de minutos.Quem vai continuar no Sporting é Alessandro Verona.sabe que o internacional italiano assinou por mais uma temporada com o clube. A saída chegou a estar em cima da mesa, mas vai mesmo partir para a 5º temporada de leão ao peito, clube pelo qual ganhou uma Liga dos Campeões, um campeonato e duas taças continentais.