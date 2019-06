João Pinto e Vítor Hugo terminam ligação com o Sporting

Os jogadores portugueses de hóquei em patins João Pinto e Vítor Hugo terminaram esta segunda-feira a ligação contratual com o Sporting, anunciou hoje o clube no seu site oficial.





"O Sporting Clube de Portugal agradece aos dois atletas o enorme contributo prestado, desejando-lhes as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado dos leões.João Pinto vestiu as cores leoninas durante cinco temporadas, tendo conquistado um campeonato nacional, uma Liga Europeia, uma Taça CERS e ainda uma supertaça, enquanto Vítor Hugo, nas últimas duas épocas que esteve em Alvalade, ergueu o também título de campeão nacional e a Liga dos Campeões da modalidade.