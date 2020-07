João Pinto oficializado no Trissino: «Finalmente os nossos caminhos se cruzaram»

João Pinto vai vestir as cores do Trissino na próxima temporada. O emblema do norte de Itália anunciou este domingo a contratação do internacional angolano que representou o Lodi na época passada.





"Este é um namoro antigo", disse o experiente jogador, de 33 anos, aos meios de comunicação social do clube. "Há oito anos estive quase a vestir de azul celeste, mas acabei por ir para o Lodi. Agora, finalmente, os nosso caminhos se cruzaram e estou muito feliz por ser jogador do Trissino", referiu João Pinto.O antigo capitão do Sporting vai reencontrar Nuno Resende, treinador que esteve ao serviço do Lodi na última temporada."Estou muito feliz por continuar a trabalhar com ele, porque sei que ele me vai ajudar a crescer ainda mais". No Trissino, João Pinto vai ainda reencontrar Caio, avançado que saiu do Sporting para rumar ao hóquei italiano.