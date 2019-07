João Rodrigues: «O grande favorito no Mundial é a Espanha mas vamos estar na luta»

O capitão da seleção portuguesa de hóquei em patins, João Rodrigues, antevê um Mundial difícil em casa da "favorita" Espanha, mas garante que Portugal está preparado para lutar pelo título."O grande favorito a ganhar é a Espanha, por ser campeã mundial em título e por jogar em casa", disse à agência Lusa o hoquista do Barcelona, que coloca também no pote dos candidatos Portugal, Argentina e Itália.No estágio que decorreu no Luso, João Rodrigues salientou que "a própria França e Angola podem ter uma palavra a dizer e são seleções a ter em conta" na prova, que se vai disputar na cidade de Barcelona, de 04 a 14 de julho."Acho que Portugal tem de se focar em si próprio, tentar fazer um bom trabalho, na linha daquilo que temos feito ao longo destas semanas de preparação, e seguramente vamos ser muito competitivos e estaremos na luta por este título mundial", sublinhou.O capitão da seleção das quinas salientou ainda que a vitória no torneio de Montreux, na Suíça, em abril, ajudou a "conhecer a nova equipa técnica", que iniciou funções no final de fevereiro, e "a preparar já este mundial".A vitória no torneio "também dá confiança para este campeonato do mundo e mostra que Portugal está no caminho certo"."Agora há muito trabalho pela frente, não só nos jogos durante a competição, mas também nos treinos que ainda nos faltam até lá chegar, mas estamos com a ambição e acreditamos que possa ser desta vez", desejou.O estreante Miguel Vieira, do Benfica, de 22 anos, disse à agência Lusa que a sua chamada à seleção "é um sonho tornado realidade"."Portugal tem um grupo muito bom, que me acolheu muito bem e temos equipa com bastante qualidade para chegar lá e ganhar com certeza", frisou."Em termos pessoais, acho que [o objetivo] é ajudar a equipa naquilo que puder e que o selecionador entender que consiga ajudar a equipa dentro de ringue, mas o mais importante é trazer o título e penso que todos pensamos assim", rematou.