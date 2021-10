João Rodrigues: «Objetivo é ganhar a competição»

Após os dois primeiros dias de estágio da Seleção Nacional no Luso, o capitão João Rodrigues fez um balanço positivo, mostrando-se confiante que Portugal pode fazer um bom Campeonato da Europa, que se disputa em Paredes de 14 a 20 de novembro.

“Estávamos todos com muitas saudades de nos reencontrar, de podermos voltar a trabalhar pela nossa Seleção e preparar um Europeu. Estamos a aproveitar esta oportunidade como nunca: de poder desfrutar novamente de uma competição pelo nosso país e, também, trabalhar a melhor maneira para poder chegar nas melhores condições possíveis a Paredes e começar a competição para ganhá-la”, destacou João Rodrigues, de 31 anos, que não receia que o estatuto de campeão do Mundo possa trazer mais pressão à Seleção.





“O facto de sermos campeões do Mundo não muda nada porque, anteriormente, também estávamos nas competições todas com o objetivo de chegar à final. Depois de estar na final, sabemos que tudo pode acontecer e, naturalmente, iremos lutar pela vitória, se lá chegarmos. Nunca nenhuma equipa ou seleção é obrigada a ganhar, seja em que modalidade for. É uma competição que, pelo facto de jogarmos em casa, naturalmente gostaríamos muito de ganhar, mas há um trabalho longo até o conseguirmos fazer”, prosseguiu o capitão português, que no Europeu vai defrontar a Espanha, Alemanha, Andorra, França e Itália: “Será uma competição difícil, não só pela Espanha que é sempre uma seleção fortíssima, mas pela própria Itália e França, que vão dar muito trabalho e podem intrometer-se nessa luta pelo título. Há muito trabalho pela frente e vamos, de certeza, fazer tudo durante estas semanas, para chegar ao melhor possível. Naturalmente que o nosso objetivo é ganhar a competição, mas sabemos que há muito trabalho e será muito difícil consegui-lo”.