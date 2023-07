João Rodrigues: «Os portugueses podem esperar entrega total»

Portugal arranca esta segunda-feira (17h30) a sua participação no Campeonato da Europa em Sant Sadurní d'Anoia, na Catalunha. A Itália, campeã europeia em 2014, é o primeiro adversário na primeira jornada do Grupo A.A Seleção viajou hoje para a cidade catalã e já treinou no Ateneu Agrícola, casa do Noia, um dos mais populares emblemas da OK Liga. Na antevisão, o capitão João Rodrigues destacou entrosamento da seleção transalpina, que conta com cinco jogadores do Trissino: Giulio Cocco, Gavioli, Malagoli, Zampoli e Ipiñazar, este último reforço do Forte dei Marmi na próxima época.O selecionador é Alex Bertolucci, antigo jogador do OC Barcelos que treinou o Trissino em 2022/23. Tal como Ipiñazar, também segue para o Forte na próxima temporada."A Itália é uma equipa muito competitiva e que nos dá muito trabalho. Conta com um bloco de cinco jogadores do mesmo clube, do Trissino, e treinado pelo mesmo treinador, o que lhes dá alguma vantagem. Tivemos oportunidade de jogar contra eles na GoldenCat e foi bom para nós. Conseguimos matar um borrego, há muitos anos que não ganhávamos à Itália. Seria muito importante começar o Eurpeu com uma vitória. Os portugueses podem esperar entrega total", disse o capitão.