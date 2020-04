João Souto: «Estamos expectantes porque queríamos regressar ao trabalho a ganhar títulos»

João Souto garante que as pessoas têm de permanecer "confiantes e esperançosas" para levar a melhor sobre a pandemia do novo coronavírus. O hoquista do Sporting sublinhou os perigos da covid-19. "Esta situação é bastante preocupante. O coronavírus é um vírus com um risco de contágio muito grande que se está a alastrar a uma velocidade estonteante. A consciência social tem de ser máxima e temos de respeitar ao máximo todas as ordens que nos são dadas porque será a única forma que temos de o combate", começa por explicar à Sporting TV.





Souto, de 27 anos, revela também o estado de espírito do plantel. "Estamos com as competições paradas e ainda não há perspectiva de regresso e, enquanto grupo unido e muito ambicioso que somos, estamos expectantes porque queríamos regressar ao trabalho a ganhar títulos, mas a saúde está acima de tudo", afere o jogador português, garantindo que os leões cumprem "dois treinos diários". "A equipa técnica tem-nos acompanhado e fez-nos chegar planos individuais de treino e é isso que estamos a fazer", explica Souto, que chegou esta época a Alvalade proveniente do Turquel.