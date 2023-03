Jogo de 'europeus' no site de Record

A 21ª jornada do campeonato nacional arranca hoje com dois jogos, com os pratos principais a serem servidos amanhã. Grande destaque para o duelo entre os ‘europeus’ Oliveirense (5º) e Valongo (6º), num duelo que será transmitido em direto através do site de Record. Outro grande duelo será a receção do OC Barcelos (3º) ao Sporting (2º). Já o líder Benfica visitará a Juventude de Viana, enquanto o FC Porto viu o seu jogo com o Riba d’Ave ser adiado, devido a problemas na ligação aérea no regresso a Portugal após jogar em Itália na Liga dos Campeões.

O HC Braga entra hoje em ação na 1ª mão dos ‘quartos’ Taça Europa, na visita aos espanhóis do Igualada (19h30).