E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É o jogo do tudo ou nada na passagem ao playoff das meias-finais do Campeonato. O recente campeão europeu, FC Porto, venceu (7-2) a Oliveirense, mas levou a resposta fora de casa (3-6), pelo que o 3º jogo de hoje (20h00), no Dragão Arena, vai ser decisivo para ver quem vai defrontar o Benfica, que eliminou o HC Braga.





“É uma final. Temos de estar atentos a todos os pormenores, importantes neste tipo de jogos”, considerou o portista Reinaldo García. Entretanto, o FC Porto renovou até 2026 com o guardião Xavier Malian, de 33 anos.