Jordi Adroher na porta de saída do Benfica. Liceo pode ser o próximo destino

Jordi Adroher pode estar de malas aviadas rumo à Galiza. O avançado do Benfica, de 35 anos, tem ainda um ano de contrato com os encarnados, mas a recente chegada de Sergi Aragonés pode precipitar a saída do espanhol.





O Deportivo Liceo está interessado no empréstimo do experiente jogador, segundo a imprensa da Corunha, com o Benfica a suportar parte do seu vencimento.Jordi Adroher chegou ao Benfica na temporada 2015/2016 proveniente dos italianos do Breganze, assumindo-se com um dos principais goleadores da equipa.