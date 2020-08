Jordi Bargalló: «Temos boas expectativas para esta temporada»

A equipa de hóquei em patins da UD Oliveirense iniciou, esta segunda-feira, a segunda semana de trabalhos. Uma das grandes novidades no conjunto orientado por Paulo Pereira está relacionada com o facto de Jordi Bargalló ter assumido a braçadeira de capitão que pertencia a Ricardo Barreiros.





Em declarações aos meios oficiais do clube, o jogador espanhol fez um balanço positivo da primeira semana de trabalhos. "Está a ser uma pré-época muito boa, com toda a gente muito empenhada, focada e com expectativas boas para esta época. Também tenho que admitir que está a ser um bocado duro e exigente", começou por dizer.Assumindo que as actividades lúdicas (peddy-papper por Oliveira de Azeméis e caminhada em Drave) têm sido importantes para o espírito de grupo, Jordi Bargalló explicou ainda o que espera desta temporada: "Não queremos saber de há três, quatro ou cinco candidatos ao título. Para nós é indiferente, porque olhamos para o nosso trabalho e queremos construir uma equipa forte e coesa. Vamos respeitar todos os rivais do campeonato para conseguirmos os nossos objectivos".Com Jordi Bargalló, que se prepara para iniciar a sua quinta temporada ao serviço do clube, como capitão, Xavier Puigbi continua como sub-capitão.