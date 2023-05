Jorge Silva aplaude vitória da Oliveirense: «Estivemos a perder três vezes e acreditámos sempre»

No final da vitória nos penáltis da Oliveirense frente ao Trissino , nos quartos de final da Liga dos Campeões em Viana do Castelo, Jorge Silva não escondeu a emoção de um triunfo emotivo."Nós não viemos aqui para ser surpresa. Não estamos a falar de uma equipa qualquer, o Trissino é o expoente máximo do hóquei italiano, complicou-nos o nosso jogo, mas a nossa equipa está de parabéns. Conseguimos responder psicologicamente à desvantagem. Estivemos a perder três vezes e acreditámos sempre", começou por destacar o experiente jogador da Oliveirense."Dar os parabéns ao hóquei. Foi um grande jogo. As pessoas pensavam que vínhamos aqui sem sermos favoritos, mas estamos nas meias-finais. Hoje tivemos um prémio, parabéns a este grupo de trabalho por estar entre as quatro melhores equipas da Europa. Estou muito orgulhoso", aplaudiu.