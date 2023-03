Jorge Silva deixa a Oliveirense e ruma ao HC Braga

Jorge Silva vai reforçar o HC Braga na próxima temporada, apurou. O experiente internacional português de 38 anos está em final de contrato com a Oliveirense, clube que representa há cinco épocas. O avançado não entra nos planos de Edo Bosch para a próxima temporada e ruma ao clube minhoto.Jorge Silva é um reforço sonante para a equipa do HC Braga. Soma 99 internacionalizações e mais de 140 golos por Portugal, últimos dos quais no Europeu de 2021, em Paredes. Esta época soma 10 golos em 31 jogos pela Oliveirense.O HC Braga volta a apostar na experiência. Há duas épocas, a equipa de Tó Neves garantiu o avançado Vítor Hugo - na altura proveniente do Sporting -, uma aposta que se revelou certeita tendo em conta os mais de 60 golos apontados pelo avançado ao serviço dos azuis. Vítor Hugo já renovou por mais uma temporada.