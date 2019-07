José Querido recomenda a Portugal 'fato de macaco' para lutar pelo pódio

O treinador português José Querido, que este domingo levou a seleção feminina de hóquei em patins do Chile ao 'bronze' no Mundial'2019, em Espanha, disse que Portugal tem de vestir "o fato de macaco" poder lutar pelo pódio, em femininos."Se continuar a trabalhar, e tem que trabalhar, pode estar a lutar sempre pelos três primeiros lugares. Penso que Portugal é uma potência do hóquei em patins", disse à agência lusa José Querido, responsável pelo projeto em curso no hóquei chileno.José Querido considerou a medalha de bronze conquistada no Mundial'2019, que tanto podia ter sido ouro ou prata, muito importante para o projeto que se está a desenvolver no Chile, que se tem afirmado como uma das potencias do hóquei feminino."É muito importante para o projeto que se está a fazer no Chile, para a evolução do hóquei chileno, essencialmente o feminino. O Chile já está confirmado com uma das potências mundiais do hóquei feminino. Pelo menos luta sempre pelo pódio", considerou.O antigo selecionador português de masculinos destacou o elevado nível competitivo do Mundial'2019, em que os vencedores das meias-finais, que apuraram a Espanha e a Argentina, foram decididos por prolongamento e grandes penalidades.A Argentina afastou o Chile no desempate por grandes penalidades (2-1), após igualdade a 2-2, e a campeã em título Espanha eliminou a Itália no prolongamento, por 4-2, após empate também a dois golos no termo do tempo regulamentar.Para além das quatro seleções finalistas, José Querido destacou também o "nível exibido pela França, Alemanha e, como é lógico, Portugal", que ficou em quinto lugar, e que, se continuar a trabalhar, pode lutar pelas medalhas em toda as provas."Estou muito satisfeito. Foi o resultado do trabalho de dois meses e meio. Temos uma média de idades de 19 anos, e quatro atletas de 17 anos, pelo que é a garantia de que o futuro está garantido e o Chile vai estar na elite do hóquei mundial", disse.Para José Querido "é triste ver um pavilhão com tão pouca gente", ainda por cima o emblemático Palau Blaugrana, "que até o Barcelona tem dificuldade de encher", defendendo que se a prova decorresse em Portugal "estariam lotados".