Jovem de 14 anos integra plantel sénior do Benfica

Inês Severino, jovem hoquista de 14 anos, vai integrar o plantel sénior feminino do Benfica na próxima temporada, confirmou esta segunda-feira o clube.





"Era um sonho desde pequena. É um enorme orgulho representar este clube que tem sempre como objetivo ganhar. Vou dar o melhor de mim para representá-lo e ajudá-lo no máximo das minhas capacidades", afirmou Severino, que já era presença assídua nos treinos, só que devido à tenra idade não podia competir devido aos regulamentos."O facto de já treinar com a equipa ajuda no conhecimento das colegas, que sempre me ajudaram e apoiaram", observou a jovem que está na Luz desde os 7 anos.Recorde-se que equipa das águias é orientada por Paulo Almeida.