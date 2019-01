Juv. Viana apadrinha estreia de Dominguéz no Benfica

Alejandro Dominguéz vai sentar-se hoje, pela 1ª vez, no banco do Benfica, na receção à Juv. Viana, no jogo referente à 12ª jornada do campeonato nacional, penúltima da primeira volta.

Há uma natural expectativa para ver este ‘novo’ Benfica, depois da saída de Pedro Nunes, o treinador mais titulado da história da modalidade no clube, que agora é comandado por um argentino com provas dadas nas seleções de Espanha, com títulos europeus e mundiais. Foi, de resto, distinguido pelo rei de Espanha com o Prémio Nacional do Desporto, pelo triunfo no último Mundial.

Mas seja com Dominguéz ou com qualquer outro técnico, o foco da equipa da Luz não muda. "Há um novo método de trabalho e de modelo, mas o objetivo é sempre o mesmo. É verdade que o Benfica encontra-se a 5 pontos do líder, mas está tudo em aberto", sublinhou o guarda-redes Pedro Henriques à BTV.

Já defender a liderança é o objetivo do Sporting, equipa que apresenta a defesa menos batida do campeonato (21 golos). Ferran Font, na véspera dos leões defrontarem o Paço de Arcos, desvenda o segredo. "Trabalhamos muito a defesa e temos o Ângelo Girão, que é só o melhor guarda-redes do Mundo e isso também ajuda", afirmou o médio/avançado espanhol ao site do clube, adiantando que o "Paço de Arcos é uma equipa jovem, que costuma incutir um ritmo muito forte nos jogos. Resta-nos acompanhar a intensidade do Paço de Arcos".

Quanto aos restantes favoritos ao título e quando faltam duas jornadas para se repetir o ciclo de jogos entre eles, a Oliveirense recebe o Turquel, agora com um novo treinador [João Simões], já o FC Porto é anfitrião do Valongo.