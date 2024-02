Juv. Viana-Sanjoanense não chegou ao fim devido a desacatos nas bancadas

O jogo de ontem entre Juv. Viana e Sanjoanense, a contar para a 14ª jornada da 2.ª Divisão da Zona Norte, foi interrompido a 22:47 minutos do fim.O duelo em Viana do Castelo opunha a equipa da casa (2ª classificada) à líder Sanjoanense, uma partida importante nas contas pela subida. Naquele minuto, e com os visitantes a vencerem por 2-0, a bola sai para fora de rinque e é atirada por um adepto da casa na direção de João Ramalho, jogador da Sanjoanese. O jogador não gostou da atitude (a bola passa próximo do seu corpo) e trocou palavras com o adepto.O momento de tensão acabou por propiciar a confusão que se seguiu nas bancadas entre claques rivais. A Sanjoanense informou com antecedência que levaria dois autocarros cheios de adeptos, mas a Juv. Viana só tinha cinco seguranças no Pavilhão José Natário, insuficientes para serenarem os ânimos.Em comunicado, o emblema de São João da Madeira refere que "o dispositivo de segurança destacado para o jogo considerou não estarem reunidas as condições suficientes para que o jogo fosse retomado - tendo a equipa de arbitragem dado o jogo como terminado". A Juv. Viana não se pronunciou.