Juventude de Viana e Óquei de Barcelos com adversários suíços na Taça da Europa

A Juventude de Viana e o Óquei de Barcelos defrontam os suíços do Uttigen e Géneve nos 16 avos de final da Taça da Europa de hóquei em patins, enquanto o HC Braga defronta os alemães do Remscheid.Os três emblemas lusos ficaram este sábado a conhecer os adversários na segunda prova de clubes do hóquei em patins europeu, numa eliminatória a duas mãos e com jogos agendados para 19 de outubro e 16 de novembro.Em femininos, a competição deixa de ser por eliminatórias e terá dois grupos, com a equipa do Benfica a ser a única portuguesa em prova, inserida no grupo A com as espanholas do Voltregà e Manileu e as francesas do Noisy Le Grand.As encarnadas, campeãs europeias em 2014/15 e vice-campeãs em 2017/18, foram eliminadas na última época pelo Voltregà.A fase de grupos feminina, que apura os dois primeiros para uma final four (4 e 5 de abril de 2020), terá seis jornadas, a decorrerem entre 26 de outubro e 29 de fevereiro de 2020.