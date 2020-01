Juventude de Viana trava FC Porto

O FC Porto empatou este domingo com a Juventude de Viana (2-2), em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato nacional.





Os dragões começaram a vencer com Di Benedetto a marcar de livre direto. Seguiu-se o 2-0, com Gonçalo Alves, melhor marcador do campeonato, a 'fuzilar' a baliza adversária.Só que a Juventude de Viana operou uma segunda parte de alto nível e, além de reduzir a desvantagem, por Francisco Silva, empatou mesmo o encontro, por intermédio de Gustavo Lima.O resultado faz com que dragões cheguem à marca dos 30 pontos, menos três que OC Barcelos (3.º) e quatro que o líder Benfica e o segundo Sporting.