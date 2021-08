Leões arrancam para a nova época: «Sabemos a responsabilidade que temos»

O campeão nacional Sporting iniciou esta segunda-feira os trabalhos da nova temporada, com a realização dos habituais exames médicos e testes físicos. O plantel orientado por Paulo Freitas tem três caras novas para 2021/22, como João Almeida, Henrique Magalhães e o jovem Filipe Martins.





"Sabemos a responsabilidade que temos. Nesta nova época vamos continuar com os mesmos objetivos: ganhar o próximo jogo. Há muito que temos esta mentalidade e é com esse mote que começamos a época. O foco é jogo a jogo", afirmou o capitão Ângelo Girão, ao site dos leões, comentando os reforços para a nova temporada: "O Henrique Magalhães é um regresso, já conhece os cantos à casa. A base da equipa é a mesma e a ambientação para ele vai ser fácil. Também já conhecemos o João Almeida há muitos anos e penso que não terá dificuldades. O Filipe Martins ainda não está cá, mas já falámos com ele: vem para ajudar e aprender. O importante é estarmos alinhados em relação aos objetivos do grupo".Henrique Magalhães está confiante neste seu regresso a Alvalade. "Estar no Sporting é uma exigência muito grande. Regresso a uma casa onde conquistei os melhores títulos da minha carreira e o meu objetivo é voltar a fazer o mesmo. Espero trazer coisas boas ao grupo", sublinhou.