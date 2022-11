Leões podem agarrar Benfica

O Sporting pode agarrar pontualmente o Benfica, líder do Campeonato, se vencer hoje (20h00) em Vila Nova de Famalicão, na abertura da 7ª ronda, que se conclui amanhã, com destaque para o OC Barcelos-Benfica. O avançado dos leões João Almeida ficou feliz com o triunfo frente à Oliveirense, mas diz que os patins leoninos têm de continuar acelerados: "Não é por acaso que este é o melhor campeonato do mundo. O Famalicense é boa equipa, tem bons jogadores e discutiu o jogo com Benfica até final", disse à Sporting TV.