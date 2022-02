Leões querem tirar FC Porto da liderança

A 18ª jornada tem hoje no cartaz dois clássicos: Sporting-FC Porto e Benfica-Oliveirense. O primeiro disputa-se no Pavilhão João Rocha, com os leões (2º) a procurarem roubar a liderança aos dragões, num duelo entre as formações que têm discutido os últimos títulos nacionais e também internacionais. "É um grande clássico do desporto, o FC Porto é uma grande equipa com a qual nos temos vindo a defrontar nos últimos tempos, mas não será um jogo decisivo", analisou o técnico Paulo Freitas, ao site dos leões.Do lado do FC Porto, o goleador Gonçalo Alves não tem dúvidas: "Sabemos que os jogos frente ao Sporting são sempre muito renhidos. Queremos ir a Lisboa vencer".Mais tarde, na Luz, o Benfica (5º) recebe a Oliveirense (4º). "Falta-nos algum ritmo mas temos de ganhar e impor o nosso favoritismo e superioridade", sublinhou o guardião Pedro Henriques à BTV.