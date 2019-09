Leticia volta às pistas no Benfica

Leticia Corrales é reforço da equipa feminina do Benfica para a próxima temporada. A internacional argentina de 32 anos, esposa de Lucas Ordóñez, internacional argentino que é uma das figuras da equipa masculina dos encarnados, estava afastada das pistas há alguns anos, mas conta no seu currículo com dois títulos de campeã do Mundo e vários anos no competitivo campeonato espanhol.