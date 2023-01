Liderança em jogo no dérbi

A 15ª jornada do campeonato tem amanhã um ‘escaldante’ dérbi entre Sporting e Benfica, num encontro entre os dois primeiros da classificação. As águias lideram com 36 pontos, mais um do que os leões, e querem repetir o triunfo obtido na primeira volta na Luz (5-1).

Já o FC Porto só joga na quarta-feira, uma vez que o HC Braga estará hoje (19h15) em ação na 1ª mão dos ‘oitavos’ WSE Cup, na visita aos espanhóis do Pas Alcoi.