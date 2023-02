Liga dos Campeões: Benfica empata em casa do Liceo

O Benfica empatou esta quinta-feira em casa do campeão espanhol Liceo (3-3), na 2.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.Num jogo equilibrado, Lucas Ordoñez, Pablo Álvarez e Nil Roca marcaram para as águias, com o último golo a ser apontado a 2.23 minutos do final.