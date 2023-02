Liga dos Campeões: FC Porto empata sem golos na Catalunha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto empatou sem golos esta quinta-feira com o Noia, na 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.Na Catalunha, os dragões registaram a segunda igualdade na competição, numa partida em que Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto cumpriram o último jogo de suspensão, na sequência da final da Liga Europeia de 2021.O FC Porto volta a entrar em ação no domingo, frente à Oliveirense.