Liga dos Campeões: Portugal faz o pleno e coloca as seis equipas na Final-8

Na última jornada da Liga dos Campeões realizada esta quinta-feira, Portugal fez o pleno e vai ter todas as suas seis equipas na Final-8, que será disputada em Viana do Castelo de 4 a 7 de maio.No duelo mais aguardado, o OC Barcelos empatou em casa com o Sporting (2-2), um resultado que apurou as duas formações lusas, deixando o Reus de fora no Grupo D. Os leões passam em primeiro.No Grupo A, o Benfica já estava apurado e com o primeiro posto garantido, tendo ido empatar a casa dos espanhóis do Calafell (2-2). Quem avança juntamente com as águias é a Oliveirense, que ganhou no pavilhão do Liceo da Corunha, por 3-2.No Grupo B, o FC Porto perdeu com os italianos do Trissino, por 6-2, e desceram ao segundo posto, o que significa que vai defrontar o Benfica na Final-8.E no Grupo C, o Valongo recebeu e venceu o Lodi, por 2-1, e avança para a fase a eliminar no segundo posto, atrás do Barcelona, indo agora defrontar o Sporting.Benfica-FC PortoBarcelona-OC BarcelosTrissino-OliveirenseSporting-Valongo