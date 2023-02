Liga dos Campeões: Sporting vence em França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi vencer esta quinta-feira ao terreno dos franceses do Saint-Omer, por 7-3, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.Com cinco golos, Ferran Font foi o destaque leonino. João Almeida e Toni Pérez fizeram os restantes golos da formação comandada por Alejandro Domínguez.O Sporting segue na liderança do grupo.