Liga Europeia: Benfica arranca com goleada das antigas

Foi com uma goleada das antigas, um esclarecedor 14-0, que o Benfica derrotou este sábado os alemães do Germania Herringen, em duelo da 1.ª jornada do Grupo C da Liga Europeia. Num partida que ao intervalo apontava 4-0 no marcador, os encarnados embalaram para a goleada no segundo tempo, apontando dez golos em 25 minutos.





No plano individual, nota para Vieirinha, autor de quatro golos, logo seguido por Diogo Rafael, com três. Gonçalo Pinto e Lucas Ordoñez bisaram, ao passo que Edu Lamas, Jordi Adroher e Valter Neves completaram o marcador com um golo cada, fixando desta forma a goleada da jornada inaugural da prova máxima de clubes do hóquei europeu.