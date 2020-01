Liga Europeia: Benfica reage e empata em Barcelona

Benfica e Barcelona empataram este sábado (5-5) em jogo da 4.ª jornada do Grupo C da Liga Europeia de hóquei em patins. Com este resultado, os culés somam 10 pontos e garantem o apuramento para os oitavos-de-final da prova, enquanto que as águias, com 7, embora não estejam já apuradas, estão a um ponto de se qualificarem para a fase seguinte, sendo que Sarzana e Herringen (ambos com um ponto) jogam este sábado às 20 horas.





No jogo grande da jornada, os pupilos de Alejandro Domínguez saíram a perder (1-3) para o intervalo, mas recuperaram da desvantagem no segundo tempo, ao apontar quatro golos decisivos, com destaque para o hat-trick de Jordi Adroher, um de Lucas Ordoñez e outro de Carlos Nicolia. Para o Barcelona, Hélder Nunes bisou e os restantes três golos foram da autoria de Pablo Álvarez, Nil Roca e Pau Bargalló.Na próxima jornada, a 5.ª, o Benfica desloca-se à Alemanha, para defrontar o Herringen, enquanto o Barcelona recebe os italianos do Sarzana.