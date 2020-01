Liga Europeia: Benfica visita Barcelona

À entrada para a 4ª jornada da Liga Europeia, a Oliveirense é a única das quatro equipas portuguesas que pode garantir hoje o passaporte para os ‘quartos’ da competição. O conjunto de Renato Garrido lidera o Grupo D com nove pontos e defronta os italianos do Forte dei Marmi. Mas entre os jogos de hoje, destaque para o Benfica, que vai defrontar o Barcelona, num duelo entre os dois primeiros do Grupo C: os culés levam uma vantagem de três pontos. Já o Sporting, detentor do troféu, mede forças com o Reus e o FC Porto recebe o Noia.