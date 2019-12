Liga Europeia: FC Porto derrotado em casa do Noia

O FC Porto sofreu este sábado a primeira derrota na edição deste ano da Liga Europeia, ao perder por 6-4 na visita ao reduto dos espanhóis do CE Noia, em partida da 3.ª jornada do Grupo A.





Num duelo no qual tinha pela frente uns espanhóis com 4 pontos (contra os 6 dos dragões), a formação portuense até começou a ganhar com um golo de Gonçalo Alves, mas depois acabou por ser superada pela reação do Noia, que chegou ao triunfo com tentos de Sergi Aragonés (2), Ferreti (2), Pol Manrubia e Xavi Costa. Pelos dragões Gonçalo Alves marcou mais dois golos - Carlo Di Benedetto fez o outro -, mas de pouco valeria aos pupilos de Guillem Cabestany.Com este resultado, os portistas descem ao segundo posto, agora a 1 ponto do novo líder, precisamente a formação espanhola.