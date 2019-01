Liga Europeia: Oliveirense confiante para duelo em Barcelona

A Oliveirense parte esta sexta-feira de manhã para Barcelona, onde no sábado defronta os catalães na Liga Europeia. Depois de no fim de semana passado ter subido à liderança do campeonato nacional (em igualdade pontual com o Sporting), a formação portuguesa está confiante que pode repetir um bom resultado frente aos culés, como aconteceu no duelo da 1.ª volta em Oliveira de Azeméis: triunfo da equipa lusa por 4-2

"Estar em primeiro lugar é apenas o reconhecimento do nosso trabalho diário. Os jogadores sabem quais são as metas traçadas para a época e não alteram os seus comportamentos por chegarmos à posição que queremos. O nosso foco é trabalho e rigor e fazêmo-lo com muito gosto. O Barcelona é uma grande equipa. É o atual detentor da Taça Continental, da Taça Intercontinental, é campeão da Europa, é campeão de Espanha e, portanto, é uma equipa que merece o respeito de qualquer adversário, principalmente na sua pista. Por isso, considero que o Barcelona é a equipa favorita mas, nós somos a Oliveirense e sabemos o que queremos fazer em Barcelona", comentou o treinador Renato Garrido, em declarações reproduzidas no site da Oliveirense.

Emanuel Garcia também está confiante para o duelo de sábado na Catalunha. "É sempre bonito jogar no Palau Blaugrana. Haverá duas grandes equipas no ringue. O nosso pensamento passa pela vitória. Queremos sempre ganhar, seja ali ou noutro ringue. Vamos jogar no Palau com ideias muitos claras para chegar aos nossos objectivos. O Barcelona é forte em todos os aspectos. O núcleo duro da equipa é o mesmo há muitos anos. Os dois guarda-redes são óptimos. Os avançados também. São muitos intensos e verticais a jogar. Mas, o importante é nós fazermos o que sabemos que temos de fazer para sermos mais fortes do que eles", sublinhou Emanuel Garcia.

À entrada para a quarta jornada do Grupo A da Liga Europeia, Barcelona e Oliveirense têm seis pontos.