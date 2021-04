Liga Europeia: Oliveirense e Sporting juntam-se ao FC Porto na final-four

A Oliveirense e o Sporting juntaram-se este domingo ao FC Porto nas equipas apuradas para a 'final four' da Liga Europeia de hóquei em patins, ao empatarem 6-6 no último jogo do grupo B da primeira fase.

Empatadas na frente com três pontos, as duas equipas lutaram para assegurar o triunfo no grupo, mas acabaram empatadas 6-6, resultado que acabou por assegurar à Oliveirense o triunfo na 'poule', devido à melhor diferença de golos, mas os 'leões', detentores do troféu, também seguem em frente, ao assegurarem desde já a classificação de melhores segundos classificados dos três grupos.

Ainda hoje, o Benfica, que segue no primeiro lugar do grupo C, com três pontos, vai defrontar o FC Barcelona, que tem um ponto, num encontro em que os 'encarnados' asseguram a passagem com um empate, enquanto só o triunfo interessa aos espanhóis.

Avançam para a 'final four' da principal competição continental de clubes, que vai ser disputada em 14 e 15 de maio, os vencedores de cada um dos três grupos e o melhor segundo classificado.