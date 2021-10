Liga Europeia: Sp. Tomar empata no terreno do Lodi, Valongo goleia Diessbach na Suíça

As equipas portuguesas presentes nesta improvável Liga Europeia entraram com o pé direito.





Em Itália, o Sp. Tomar empatou (4-4) frente ao campeão italiano Lodi, na estreia do clube ribatejano na mais importante prova de clubes da Europa. A equipa de Nuno Lopes chegou ao intervalo a vencer por 2-1 com golos de Ivo Silva e Filipe Almeida.Na 2ª parte, e em vantagem por 4-3 depois dos golos de Caio e Tomás Moreira, os tomarenses deixaram-se empatar a 20 segundos do fim após golo de Nicolas Barbieri.Ainda assim, acaba por ser um resultado positivo frente a um dos principais candidatos à vitória final.Na liderança do Grupo A está o Trissino, formação italiana que bateu (5-2) os franceses do La Vendéenne.No Grupo B, o Valongo de Edo Bosh foi à Suíça vencer o Diessbach por 5-1 com golos de Diogo Abreu (2), Vierinha, Facundo Navarro e Diogo Barata.O Valongo é líder em igualdade pontual com o Sarzana. A formação italiana venceu o Coutras, na França, por 5-4.