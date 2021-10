Liga Europeia: Sp. Tomar joga em Itália com ambição

O Sporting de Tomar estreia-se este sábado (20h00) no Grupo A da Liga Europeia, defrontando o Amatori Lodi, no Pala Castellotti, em Itália.





O treinador Nuno Lopes respeita o adversário, mas quer ganhar.Em declarações a, revelou: "Não há dúvida que o Lodi é um histórico nestas andanças e anda sempre na linha da frente da luta por títulos em Itália. Mas vamos lá com o intuito de ganhar o jogo. Se entramos noutros campos em Portugal para ganhar, não seria em Lodi que seria diferente."A equipa respira confiança, depois do triunfo na Luz."Elevámos a fasquia ao vencermos - e da forma que vencemos - na Luz, e o que nos interessa, acima de tudo, é estar no momento final. Para isso, temos de terminar num dos dois primeiros lugares. Queremos representar bem a cidade e encaramos este desafio com ambição máxima. Colocaram-nos nesta situação e nós vamos aproveitar isto com unhas e dentes. A motivação é mais que muita. Temos orgulho no que temos vindo a fazer e vamos a Lodi com a garra e a vontade toda", sublinhou Nuno Lopes.Já o capitão Ivo Silva, quer dignificar o clube: "Temos que defender a forma como o clube está a crescer e como se está a trabalhar. Trabalhamos diariamente ao pormenor e todos reconhecem que temos condições acima da média. Por isso, os nossos resultados não são uma surpresa."E delineou a atitude para o duelo em Itália: "Para a Liga Europeia, a nossa parte emocional deve estar focada em que este é apenas mais um jogo. Não há passagem que seja garantida ou perdida neste jogo e tal serve para o enfrentarmos de forma serena. Vemos esta oportunidade de forma ambiciosa, para ter outro tipo de experiências, mas não vamos abdicar do nosso modelo de jogo. Uma equipa que ganha com a qualidade e com a capacidade de superação que tivemos na Luz, tem argumentos para lutar em Lodi e em qualquer lugar."Na outra partida do mesmo Grupo A, os franceses do La Vendéenne recebem (19h30) os italianos do Trissino.No Grupo B, o Valongo desloca-se (16h30) à Suíça para desafiar o RHC Diessbach, enquanto os franceses do Coutras recebem (20h00) os italianos do Sarzana.