Liga Europeia: Sporting arranca com vitória caseira

O Sporting começou da melhor forma a sua campanha na Liga Europeia, batendo no Pavilhão João Rocha os italianos do Amatori Lodi por 4-2.





Numa partida do Grupo A na qual ao intervalo perdia por 1-0 - chegou até a estar a perder por 2-0 no segundo tempo -, a formação leonina conseguiu dar a volta na segunda metade e, dessa forma, conseguiu arrancar da melhor forma a defesa do título conseguido na temporada passada.Toni Pérez, com dois golos, foi a figura da partida, com Gonzalo Romero e Ferran Font a marcarem os outros tentos da turma leonina.