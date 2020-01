Liga Europeia: Sporting perde em casa com o Reus

O Sporting perdeu, no João Rocha, com os espanhóis do Reus por 3-2, em jogo da 4.ª jornada do Grupo A da Liga Europeia de hóquei patins, tornando o apuramento para os 'quartos' da prova mais complicado, já que só seguem em frente duas equipas e para além de espanhóis e portugueses, também os italianos do Lodi estão na corrida e os leões, na próxima ronda, deslocam-se precisamente ao reduto da formação transalpina.

Os espanhóis começaram a construir a vitória logo aos dois minutos, por César Dominguez, e Joan Carbó (11) e Alex Rodriguez (17) ampliaram a vantagem, numa primeira parte desastrada dos campeões europeus. Os leões reagiram na segunda metade, com Gonzalo Romero a marcar aos 32 e 45 minutos, mas os seus dois golos foram insuficientes para evitar o desaire.

O Sporting, é verdade, pressionou imenso nos últimos minutos, mas Romero não foi capaz de transformar um livre direto perto do final e com isso gorou-se derradeira chance do Sporting evitar o desaire.



Com esta derrota, o Sporting foi apanhado pelo Reus, que soma agora os mesmos 7 pontos dos leões, e pode cair para fora da zona de apuramento caso os italianos do Lodi ganhem o seu jogo.