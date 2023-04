Lleida acolhe a final four da Taça WSE

O Pavilhão Municipal Onze de Setembro, na cidade catalã de Lleida, foi o palco escolhido para acolher a final four da Taça WSE, a segunda prova de clubes mais importante a nível europeu. As decisões estão marcadas para 22 e 23 de abril.Portugal vai estar representado pelo HC Braga. Lleida, Voltregà (ambos de Espanha) e Coutras são os outros representantes. O Lleida, atual 6º classificado da OK Liga, venceu de forma consecutiva a competição entre 2018 e 2021, arrecadando um inédito 'tri' (a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia). O Calafell é o atual detentor do troféu.O sorteio das meias-finais decorre amanhã.