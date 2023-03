Lleida, Voltregà e Coutras juntam-se a HC Braga na final four da Taça Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lleida e Voltregà, de Espanha, e Coutras, de França, juntaram-se este sábado ao HC Braga na final four da Taça Europa de hóquei em patins, a realizar em 22 e 23 de abril, em local ainda a designar.

O conjunto orientado por Tó Neves recuperou em Braga de uma desvantagem de 2-4 frente ao Igualada, no jogo da primeira mão, e venceu por 6-3, após prolongamento, com três golos de Vitor Hugo, dois de Gonçalo Meira e um do argentino Tomas Korosec.

O HC Braga marca presença pela terceira vez na final four da Taça Europa (antiga Taça CERS), após em 2010/11 ter sido afastado pelos espanhóis do Vilanova nas meias-finais e em 2011/12 ter perdido o título para os italianos do Bassano, nas grandes penalidades (3-1, após 2-2).

Nas outras partidas da segunda mão dos quartos de final, o Lleida, semifinalista na época passada e vencedor da competição em 2017/18, 2018/19 e 2020/21, afastou, também no prolongamento, os italianos do Bassano, por 8-2.

Depois de ter perdido em Itália por 2-1, a formação espanhola, do português Nuno Paiva, anulou a diferença na eliminatória no tempo regulamentar (3-2) e, no prolongamento, 'puxou dos galões' com cinco golos sem resposta.

O Coutras, de França, garantiu também uma inédita qualificação para a 'final four' ao eliminar o Caldes, de Espanha, com um triunfo por 5-3, após um empate a 3-3 na primeira mão, numa partida em que se destacou Marc Povedano, com quatro golos.

Já o Voltregà, de Espanha, vencedor da Taça CERS em 2001/02, eliminou o Follonica, de Itália, orientado pelo português Sérgio Silva e finalista em 2022, apesar da derrota por 5-3. Na primeira mão o Voltregà tinha ganho em casa por 5-2.