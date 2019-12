Lucas Ordoñez e o jogo especial na Luz

Lucas Ordoñez chegou ao Benfica em 2018, oriundo do Barcelona, equipa que representou durante três temporadas. Agora, um ano e meio depois, prepara-se para defrontar a formação catalã onde conquistou vários títulos, entre os quais três ligas espanholas.

"Vai ser um jogo especial. Vou jogar contra amigos. É a primeira vez que os vou defrontar desde que saí do Barcelona e vai ser especial", confessou-nos o internacional argentino.

O jogo refere-se à 3ª jornada da Liga Europeia, agendado para amanhã, no Pavilhão Fidelidade (16h00) e que coloca frente a frente as duas equipas que lideram invictas o Grupo C.

"Espero que frente ao Barcelona esteja um grande ambiente e que possamos dar uma alegria aos adeptos", salientou .

Outro atrativo do jogo com o Barcelona é o regresso, pela primeira vez, de João Rodrigues ao Pavilhão da Luz.

"Nunca privei muito com o João Rodrigues, mas numa viagem que fiz a Barcelona tive a oportunidade de falar um pouco com ele. Falou-me muito bem do Benfica. A verdade é que é um grande jogador e acredito que seja difícil para ele vir jogar cá no sábado (amanhã)", reconhece Lucas Ordoñez.