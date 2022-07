Lucas Ordoñez renova contrato com o Benfica até 2025

O hoquista internacional argentino Lucas Ordoñez renovou contrato com o Benfica até 2025, informou esta quarta-feira o clube lisboeta, lembrando que o jogador se prepara para cumprir a quinta época na Luz.

"Lucas Ordoñez, avançado da equipa de hóquei em patins do Sport Lisboa e Benfica, prolongou o vínculo contratual com o clube até 2025. O internacional argentino de 34 anos caminha para a quinta temporada ao serviço das águias", indicou o Benfica.

Ordoñez, que chegou aos encarnados em 2018/19, proveniente do FC Barcelona, disse que os objetivos continuam a ser os mesmos de quando chegou e que passam pela conquista de títulos, embora as 'águias' não sejam campeãs desde 2015/16.

"Estando num clube grande como o Benfica não há outro objetivo a não ser ganhar. Há que trabalhar muito para chegar a isso, mas está tudo alinhado e pronto para a próxima temporada e para que possamos ganhar títulos", sublinhou o avançado.

Na última época, o Benfica disputou a final do playoff do campeonato com o FC Porto, perdendo por 3-2, com vitórias no Pavilhão da Luz, e derrotas no Dragão.