Luís Duarte rejeita euforia após bater o campeão

O Paço de Arcos protagonizou a grande surpresa da 12ª jornada, ao ter batido o campeão o Sporting em pleno João Rocha, por 7-5. O êxito da equipa da Linha surpreendeu mesmo o experiente treinador Luís Duarte, que conta com títulos europeus e mundiais, ao comando da Seleção de sub-20. "Estamos a trabalhar diariamente para ganhar jogos, mas confesso que contra o Sporting nem eu próprio acreditava, até porque estamos bastante limitados", afirmou o técnico a Record, referindo-se às ausências por lesão de Nelson Ribeiro [operado ao ombro], Luís Fernandes [fratura de perónio]; na véspera do duelo com os leões, lesionou-se Diogo Silva. "Tem sido uma primeira volta difícil. Nunca tive tantas lesões como este ano. Eles não são profissionais e o tempo de recuperação é mais longo", disse-nos o técnico que, frente ao Sporting, utilizou dois juniores, Bruno Frade (marcou) e João Mendes. Apesar do feito, Luís Duarte mantém um discurso realista, apontando à permanência: "Com o Sporting fizemos história, mas só conquistámos três pontos. Temos apenas 11."

O Paço de Arcos, que defronta o Benfica no dia 22, já tinha protagonizado outro surpresa. Frente ao vizinho Oeiras, a perder por 3-0 a dois minutos do final, chega à vitória por 4-3, com o golo do triunfo a ser marcado no último segundo.