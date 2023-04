Luís Sénica e a ‘final 8’ da Liga dos Campeões de hóquei em patins: «Demonstração de vitalidade da modalidade»

A poucos dias do arranque da ‘final 8’ da Liga dos Campeões de hóquei em patins (4 a 7 de maio, em Viana do Castelo), Luís Sénica, presidente da World Skate Europe, não escondeu o entusiasmo com que encara esta competição.

"Temos preparado muito bem este evento, esta apresentação hoje é a prova plena da qualidade que queremos imprimir a esta ‘final 8’. Temos parceiros de excelência, tal como a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que nos tem dado todas as condições necessárias. Estamos tranquilos e acreditamos que vai ser um grande momento do hóquei em patins europeu. No último ano trabalhámos muito com os clubes, houve um momento de grande envolvimento, muitas horas de reunião e uma grande capacidade de percebermos quais eram as ambições dos nossos clubes na Europa. O que pretendemos está em linha com o que os clubes querem e esta ‘final 8’ é um passo na elevação e na melhoria da qualidade. Temos grandes praticantes, as coisas estavam garantidas na pista e faltava apenas fazê-lo fora da pista. O que estamos a fazer é uma mudança importante para o futuro e uma mudança de paradigma e pensamento em relação ao hóquei em patins. Esta ‘final 8’ é uma demonstração de força e vitalidade do hóquei em patins", referiu o dirigente em conversa com a comunicação social, à margem da conferência de antevisão da prova, que decorreu esta terça-feira.

Apesar de também acumular o cargo de presidente da Federação de Patinagem de Portugal, Sénica preferiu não realçar o facto de seis dos oito clubes em prova serem portugueses: "Sou presidente da World Skate Europe, estou feliz com o facto de estas serem as melhores equipas. São as equipas que se apuraram, logo são as equipas que, do ponto de vista competitivo, conseguiram melhores resultados e que, possivelmente, fizeram melhores escolhas ao longo da temporada. São as equipas cujos treinadores e jogadores são mais competentes, isso é o mais importante".

Por fim, o dirigente mostrou-se satisfeito com a atribuição da organização da ‘final 4’ da Liga dos Campeões feminina a Portugal. "Portugal tem-se manifestado na charneira do hóquei em patins europeu nos últimos anos e tem assumido os seus compromissos enquanto nação. A World Skate faz 100 anos no próximo ano e os portugueses estiveram lá nesse processo inicial. Portugal tem feito o trabalho que pode fazer e é importante que o faça. É uma das nações mais importantes no contexto mundial do hóquei e tem-se assumido nessa dimensão. Na Europa estamos satisfeitos com a capacidade de organização de Portugal e com a visão que Portugal tem para o hóquei", concluiu.