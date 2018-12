Luís Sénica eleito presidente da Federação de Patinagem de Portugal

O ainda selecionador nacional, Luís Sénica, foi este sábado eleito presidente da direção da Federação Patinagem de Portugal (FPP), em ato eleitoral que se realizou no Porto.A Lista A foi a única que apresentou candidatura para todos os Órgãos Sociais da FPP, já que a Lista B, liderada por Rui Mateus, apenas foi a votos para o Conselho Fiscal e Conselho de Disciplina.Luís Sénica, que vai deixar o cargo de selecionador nacional, esclareceu que no início do ano começará a ser traçado o perfil do seu sucessor."Vamos começar a discutir em janeiro o nome do novo selecionador. Queremos novas estratégias dentro do que está a ser praticado", referiu o novo presidente da Federação de Patinagem, que sucede a Fernando Claro.Sénica acredita que "há muito trabalho a fazer pelo hóquei em patins" e garante que "nunca teve receio de arregaçar as mangas"."No hóquei em patins, ainda há muito a fazer. O hóquei é uma disciplina de grande potencial. O hóquei tem de continuar a lutar pelo seu espaço, mas isso tem de ser feito de forma harmoniosa e em conjunto", referiu.Luís Sénica salientou ainda a necessidade dar uma maior projeção à patinagem, onde considera que existem "muitos atletas de excelência".